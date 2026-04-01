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Voltron: Legendärer Verteidiger

Der Weg nach vorne

NBCUniversalStaffel 7Folge 3vom 01.04.2026
Der Weg nach vorne

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Voltron: Legendärer Verteidiger

Folge 3: Der Weg nach vorne

23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Fern der Heimat gefangen und auf Hilfe angewiesen, werden die Paladine befragt, wo sie gewesen sind und was mit Lotor geschehen ist. Schon bald erkennen sie in dieser brisanten Situation, dass ihr Schicksal einzig und allein in Corans Händen liegt.

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