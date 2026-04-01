Voltron: Legendärer Verteidiger
Folge 8: Das letzte Gefecht (2)
23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Während die Paladine mehr über den Zustand der Erde erfahren, zeigt sich die Bedrohung durch die Galra in voller Härte. Sam und die anderen an der Garrison kämpfen verzweifelt, um die Angriffe abzuwehren, in der Hoffnung, dass ihr Hilferuf Voltron erreicht.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Voltron: Legendärer Verteidiger
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Science Fiction
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH