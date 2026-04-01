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Voltron: Legendärer Verteidiger

Das letzte Gefecht (2)

NBCUniversalStaffel 7Folge 8vom 01.04.2026
Das letzte Gefecht (2)

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Voltron: Legendärer Verteidiger

Folge 8: Das letzte Gefecht (2)

23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Während die Paladine mehr über den Zustand der Erde erfahren, zeigt sich die Bedrohung durch die Galra in voller Härte. Sam und die anderen an der Garrison kämpfen verzweifelt, um die Angriffe abzuwehren, in der Hoffnung, dass ihr Hilferuf Voltron erreicht.

Weitere Folgen in Staffel 7

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