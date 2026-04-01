Voltron: Legendärer Verteidiger
Folge 6: Das Ende der Reise
23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Während das erschöpfte Team durch die Weiten des Weltraums treibt, gerät es auf geheimnisvolle Weise in eine Zone voller Dunkelheit und Leere, in der kein Lebenszeichen zu erkennen ist. Diese surreale Lage fordert nicht nur den Verstand der Paladine, sondern stellt auch ihre Loyalität und ihr Vertrauen zueinander auf eine harte Probe.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Voltron: Legendärer Verteidiger
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Science Fiction
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH