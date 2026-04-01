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Voltron: Legendärer Verteidiger

Das Ende der Reise

NBCUniversalStaffel 7Folge 6vom 01.04.2026
Das Ende der Reise

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Voltron: Legendärer Verteidiger

Folge 6: Das Ende der Reise

23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Während das erschöpfte Team durch die Weiten des Weltraums treibt, gerät es auf geheimnisvolle Weise in eine Zone voller Dunkelheit und Leere, in der kein Lebenszeichen zu erkennen ist. Diese surreale Lage fordert nicht nur den Verstand der Paladine, sondern stellt auch ihre Loyalität und ihr Vertrauen zueinander auf eine harte Probe.

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