Voltron: Legendärer Verteidiger
Folge 7: Das letzte Gefecht (1)
23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Während die Paladine der Erde näherkommen, offenbaren sich erschreckende Wahrheiten über den Zustand des Planeten. Ein empfangenes Notsignal führt zu einer Rückblende, die Pidges Vater Sam zeigt, wie er vor vier Jahren auf die Erde zurückkehrte. Mit was müssen die Fünf rechnen? Und werden sie ihre einstige Heimat überhaupt wiedererkennen?
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Voltron: Legendärer Verteidiger
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Science Fiction
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH