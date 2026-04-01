Voltron: Legendärer Verteidiger
Folge 12: Das Löwenrudel (1)
23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Als die Löwen versuchen, Sendak und seine Kanonen aufzuhalten, entbrennt eine erbitterte Schlacht um die Zerstörung seines Schiffs. Voltron gerät in ernsthafte Schwierigkeiten, weshalb Shiro das Schicksal selbst in die Hand nimmt und eine gefährliche Solo-Mission startet, um Sendak endgültig zu besiegen.
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Alle Staffeln im Überblick
Voltron: Legendärer Verteidiger
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Science Fiction, Abenteuer
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH