Voltron: Legendärer Verteidiger
Folge 2: Der Weg nach Hause
23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Als die Paladine die Reise Richtung Erde antreten, legen sie auf einem Basispunkt der Blades einen Zwischenstopp ein, nur um festzustellen, dass dieser verlassen zu sein scheint. Doch noch bevor sie der Sache auf den Grund gehen können, werden sie unvermittelt von allen Seiten angegriffen ...
Weitere Folgen in Staffel 7
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Voltron: Legendärer Verteidiger
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Science Fiction
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH