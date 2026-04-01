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Voltron: Legendärer Verteidiger

Feuerprobe

NBCUniversalStaffel 7Folge 11vom 01.04.2026
Feuerprobe

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Voltron: Legendärer Verteidiger

Folge 11: Feuerprobe

23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Die Paladine kämpfen ums Überleben, nachdem Sendak sie zusammen mit ihren Löwen und Admiral Sanda gefangen genommen hat. Während das Team von den Löwen getrennt ist und Sandas Enthüllungen sie erschüttern, arbeiten Shiro, Sam und Coran auf der Erde fieberhaft daran, die Atlas wieder einsatzbereit zu machen.

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