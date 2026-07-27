Vorstadtweiber Staffel 1
Folge 10: Vorstadtweiber (10/10)
Zum großen Finale der ersten Staffel spitzen sich die Ereignisse dramatisch zu: Spekulationsgeschäfte, belastende Fingerabdrücke und eine groß angelegte Polizeiaktion bringen die "Vorstadtweiber" und ihre Männer hinter Gitter. Wer entgeht der Strafe, wer wird zur Rechenschaft gezogen? Wahrheit, Verrat und Schicksal liegen so nah beieinander wie nie. Besetzung: Gerti Drassl (Maria Schneider) Maria Köstlinger (Waltraud Steinberg) Nina Proll (Nicoletta Huber) Juergen Maurer (Georg Schneider) Bernhard Schir (Hadrian Melzer) Lucas Gregorowicz (Bertram Selig) Martina Ebm (Caroline Melzer) Adina Vetter (Sabine Herold) Gertrud Roll (Anna Schneider) Simon Schwarz (Josef Steinberg) Xaver Hutter (Francesco) Johannes Nussbaum (Simon Schneider) Thomas Mraz (Jörg Pudschedl) Branko Samarovski (Bruno Pudschedl) Philipp Hochmair (Joachim Schnitzler) Proschat Madani (Tina) Sandra Cervik (Helga Pariasek) Michael Dangl (Dieter West) Susi Stach (Franziska Pudschedl) Joseph Lorenz (Kurt Strobel) Regie: Harald Sicheritz Buch: Uli Brée Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick