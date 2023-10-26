We Are Family!
Folge vom 26.10.2023: Familie Adolphs
45 Min.Folge vom 26.10.2023Ab 6
Bianca und Markus sind bereits jung Eltern geworden. Jetzt, da ihre Kinder erwachsen sind, träumen sie davon, nach Mallorca auszuwandern. Der gelernte Tätowierer und seine Frau wollen auf der Insel als Zauberer und Sängerin arbeiten. Außerdem feiern die beiden bald ihre Silberhochzeit, wofür sich Bianca ein ganz besonderes Kleid aussuchen möchte. Doch bevor das Paar seine Reise antritt, ist noch einiges zu erledigen ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1