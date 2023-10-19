We Are Family!
Folge vom 19.10.2023: Familie Worm
45 Min.Folge vom 19.10.2023Ab 12
Salina und Max Worm haben den Familienbetrieb ihres Vaters übernommen: Schloss Diedersdorf bei Berlin in Brandenburg. Nun stehen die Geschwister vor ihrer ersten Herausforderung. Sie sollen das alljährliche Ritterfest organisieren. Parallel haben sie noch zwei weitere Veranstaltungen zu stemmen. Können Salina und Max diese Aufgabe meistern und ihren Papa stolz machen?
Genre:Dokusoap
Produktion:DE, 2023
