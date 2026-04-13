Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Die Wahl der Fans

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 36vom 13.04.2026
Die Wahl der Fans

Die Wahl der FansJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 36: Die Wahl der Fans

40 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Zum 200. Mal treten vier Waffenschmiede gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Das besondere an dieser Folge: Alle Herausforderungen, Waffen und Tests wurden von den treuen Fans der Show gewählt.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 6 Staffeln und Folgen