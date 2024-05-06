Schlag die Unschlagbaren - Runde 4Jetzt kostenlos streamen
Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 49: Schlag die Unschlagbaren - Runde 4
40 Min.Folge vom 06.05.2024Ab 12
Die Kandidaten treten gegen den ungeschlagenen Juror Ben Abbott in Runde vier an. Nach intensiver Schmiederei müssen sie sich vor Abbott beweisen. Wer schlägt ihn und kassiert die 10.000 Dollar Preisgeld?
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Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC