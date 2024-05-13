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Wettkampf der Waffenschmiede

Schlag die Unschlagbaren - Finale

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 50vom 13.05.2024
Schlag die Unschlagbaren - Finale

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 50: Schlag die Unschlagbaren - Finale

40 Min.Folge vom 13.05.2024Ab 12

Zwei talentierte Waffenschmiede treten im Finale gegen den ungeschlagenen Juror Ben Abbott an. Ihre Waffen werden in diversen Testrunden auf Herz und Nieren geprüft. Wer schlägt ihn und kassiert die 10.000 Dollar Preisgeld?

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