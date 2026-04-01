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Wettkampf der Waffenschmiede

Schlag die Unschlagbaren - Runde 3

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 48vom 20.04.2026
Schlag die Unschlagbaren - Runde 3

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 48: Schlag die Unschlagbaren - Runde 3

40 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Die Kandidaten treten gegen den ungeschlagenen Juror Ben Abbott in Runde drei an. Drei Schmiede, deren Klingen durch Ben Abbott zerbrochen wurden, müssen nun ihre Fehler korrigieren und gegen Abbott antreten. Wer schlägt ihn und kassiert die 10.000 Dollar Preisgeld?

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