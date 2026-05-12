Der Essens-Aufstand / Der Eierschalen-SchreckJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 12.05.2026: Der Essens-Aufstand / Der Eierschalen-Schreck
22 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 6
Lincoln und seine Schwestern schmieden einen Plan, um etwas Abwechslung in ihr Essen zu bringen. Lincoln muss gemeinsam mit der ruppigen Ronnie Anne an einem Schulprojekt arbeiten. Die beiden passen auf ein "Ei-Baby" auf.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 2-3, Season 3-6, Season 6-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon