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Willkommen bei den Louds

Der Essens-Aufstand / Der Eierschalen-Schreck

NickelodeonFolge vom 12.05.2026
Der Essens-Aufstand / Der Eierschalen-Schreck

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Folge vom 12.05.2026: Der Essens-Aufstand / Der Eierschalen-Schreck

22 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 6

Lincoln und seine Schwestern schmieden einen Plan, um etwas Abwechslung in ihr Essen zu bringen. Lincoln muss gemeinsam mit der ruppigen Ronnie Anne an einem Schulprojekt arbeiten. Die beiden passen auf ein "Ei-Baby" auf.

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