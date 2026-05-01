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Willkommen bei den Louds

Familien-Chaos

NickelodeonFolge vom 01.05.2026
Familien-Chaos

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Willkommen bei den Louds

Folge vom 01.05.2026: Familien-Chaos

22 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 6

Für Ronnie Anne wird der Besuch bei ihrer Verwandtschaft zu einem einschneidenden Erlebnis. Denn statt nur einige Tage zu bleiben, soll sie ganz in die Stadt umziehen. Sie bittet Lincoln und Lori, den Umzug zu verhindern.

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