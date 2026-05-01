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Folge vom 01.05.2026: Familien-Chaos
22 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 6
Für Ronnie Anne wird der Besuch bei ihrer Verwandtschaft zu einem einschneidenden Erlebnis. Denn statt nur einige Tage zu bleiben, soll sie ganz in die Stadt umziehen. Sie bittet Lincoln und Lori, den Umzug zu verhindern.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 2-3, Season 3-6, Season 6-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon