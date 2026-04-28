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Willkommen bei den Louds

Der Praktikanten-Schreck / Alter Knochen, junger Hund

NickelodeonFolge vom 28.04.2026
Der Praktikanten-Schreck / Alter Knochen, junger Hund

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Folge vom 28.04.2026: Der Praktikanten-Schreck / Alter Knochen, junger Hund

22 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 6

Lincoln und Clyde werden während ihres Praktikums ausgenutzt, weil beide nach einer Beförderung streben. Lincoln besucht seinen Opa im Heim. Dort wird schnell klar, dass sein Großvater noch fit ist und Lincoln nimmt ihn mit auf einen Ausflug.

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