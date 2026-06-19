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Willkommen bei den Louds

Die Ferien-Liste / Die Party-Crasher

NickelodeonFolge vom 19.06.2026
Die Ferien-Liste / Die Party-Crasher

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Willkommen bei den Louds

Folge vom 19.06.2026: Die Ferien-Liste / Die Party-Crasher

22 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 6

Lincoln und Clyde schmieden große Pläne für ihre Frühlingsferien, doch es kommt alles anders als gedacht. Lori plant eine Geburtstagsfeier mit Niveau. Das ist in ihrem Haus aber ziemlich schwierig, wie sich bald herausstellt.

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