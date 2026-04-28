Das Baby-Training / Familien-ZwistJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 28.04.2026: Das Baby-Training / Familien-Zwist
42 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 6
Clyde glaubt, dass seine Väter ein Baby bekommen. Um sich auf die Rolle als großer Bruder vorzubereiten, geht er bei Lincoln in die Lehre. // Lincoln will seinen Schwestern bei ihren Streitigkeiten helfen, doch das geht voll nach hinten los.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 4-6, Season 6-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon