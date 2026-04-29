Die Bluebell-Schwestern / Bobby geht fremdJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 29.04.2026: Die Bluebell-Schwestern / Bobby geht fremd
22 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 6
Um gemeinsam bei den Bluebells aufgenommen zu werden, müssen Lola und Lana einige harte Prüfungen bestehen. // Als Loris Freund Bobby sich mit anderen Mädchen trifft, heften Lincoln und Clyde sich sofort an seine Fersen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 4-6: Nickelodeon Germany & © Season 0-1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10: Nickelodeon