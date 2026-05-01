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Willkommen bei den Louds

Lilys erstes Schimpfwort / Der geheime Verehrer

NickelodeonFolge vom 01.05.2026
Lilys erstes Schimpfwort / Der geheime Verehrer

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Folge vom 01.05.2026: Lilys erstes Schimpfwort / Der geheime Verehrer

22 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 6

Lily benutzt zum Entsetzen ihrer Geschwister andauernd ein Schimpfwort, das sie zufällig gehört hat. Ein Brief, adressiert an "L. Loud", erreicht die Familie. Doch keiner weiß, für wen der Liebesbrief bestimmt ist und wer der geheime Verehrer ist.

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