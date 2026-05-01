Lilys erstes Schimpfwort / Der geheime VerehrerJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 01.05.2026: Lilys erstes Schimpfwort / Der geheime Verehrer
22 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 6
Lily benutzt zum Entsetzen ihrer Geschwister andauernd ein Schimpfwort, das sie zufällig gehört hat. Ein Brief, adressiert an "L. Loud", erreicht die Familie. Doch keiner weiß, für wen der Liebesbrief bestimmt ist und wer der geheime Verehrer ist.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 4-6, Season 6-8: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10: Nickelodeon