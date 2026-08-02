Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Yukon Gold

Seele aus Gold

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 2vom 02.08.2026
Seele aus Gold

Seele aus GoldJetzt kostenlos streamen

Yukon Gold

Folge 2: Seele aus Gold

43 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12

Bernie hat Schwierigkeiten, den Goldwaschbetrieb in Gang zu bringen, während Karl mithilfe alter Karten nach Goldvorkommen sucht. Bürokratische Hürden verzögern Kens und Guillaumes neues Bergbauprojekt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Yukon Gold
Kabel Eins Doku
Yukon Gold

Yukon Gold

Alle 2 Staffeln und Folgen