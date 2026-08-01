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Yukon Gold

Ein Problem nach dem anderen

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 4vom 09.08.2026
Ein Problem nach dem anderen

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Yukon Gold

Folge 4: Ein Problem nach dem anderen

43 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12

Nika und Chris haben mit Maschinenausfällen und Wasserproblemen zu kämpfen. Kens Frau möchte, dass er zur Geburt ihres Kindes nach Hause kommt, und Bernies Sohn verschwindet unerwartet.

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