Ein Problem nach dem anderenJetzt kostenlos streamen
Yukon Gold
Folge 4: Ein Problem nach dem anderen
43 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Nika und Chris haben mit Maschinenausfällen und Wasserproblemen zu kämpfen. Kens Frau möchte, dass er zur Geburt ihres Kindes nach Hause kommt, und Bernies Sohn verschwindet unerwartet.
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Yukon Gold
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: LionsGate International (UK) Limited