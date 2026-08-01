Yukon Gold
Folge 6: Eine teure Reparatur
43 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
Nika und Chris stehen vor einer Reparatur, die sie sich kaum leisten können. Guillaume gerät während Kens Abwesenheit in Schwierigkeiten. Karl bittet seine Familie um Unterstützung, und Bernie erlebt eine Überraschung.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Yukon Gold
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: LionsGate International (UK) Limited