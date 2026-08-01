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Yukon Gold

Eine teure Reparatur

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 6vom 16.08.2026
Eine teure Reparatur

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Yukon Gold

Folge 6: Eine teure Reparatur

43 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12

Nika und Chris stehen vor einer Reparatur, die sie sich kaum leisten können. Guillaume gerät während Kens Abwesenheit in Schwierigkeiten. Karl bittet seine Familie um Unterstützung, und Bernie erlebt eine Überraschung.

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