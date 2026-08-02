Yukon Gold
Folge 3: Schlammschlacht
44 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12
Big Al eröffnet eine neue Grube, während Chris' Bulldozer stecken bleibt. Nach heftigen Regenfällen kämpft Karl darum, Gold zu finden, und Bernie treibt seine Waschanlage an ihre Grenzen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Yukon Gold
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: LionsGate International (UK) Limited