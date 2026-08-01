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Yukon Gold

Erfahrung zahlt sich aus

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 9vom 23.08.2026
Erfahrung zahlt sich aus

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Yukon Gold

Folge 9: Erfahrung zahlt sich aus

43 Min.Folge vom 23.08.2026Ab 12

Karl holt zusätzliche Unterstützung, um den Dredge Cut fertigzustellen, verfehlt jedoch sein Ziel von 1.000 Unzen Gold. Bernie muss den Betrieb bei Little Blanche einstellen, als er feststellt, dass die alten Goldgräber dort deutlich mehr Gold abgebaut haben, als er erwartet hatte.

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