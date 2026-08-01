Yukon Gold
Folge 8: Alles oder nichts
43 Min.Folge vom 23.08.2026Ab 12
Nikas jüngerer Bruder sorgt für Probleme. Big Als Betrieb wird stillgelegt. Kens und Guillaumes Plan endet in einer Katastrophe. Karl und seine Mannschaft nehmen an einem Golfturnier teil.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Yukon Gold
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: LionsGate International (UK) Limited