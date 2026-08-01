Yukon Gold
Folge 5: Rekordverdächtig
43 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Big Als Risiko zahlt sich aus. Bernie gerät mit seinem Sohn Justin in Streit. Ken und Guillaume waschen noch Gold, bevor Ken zur Geburt seines Kindes abreisen muss. Karls Team versucht, innerhalb einer Woche 200 Unzen Gold zu gewinnen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Yukon Gold
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: LionsGate International (UK) Limited