Z Nation
Folge 10: Nuklear werden
44 Min.Ab 16
Die Gruppe nimmt einen Umweg durch South Dakota, um dem Zombie-Tsunami zu entgehen. Als sie in die Kleinstadt Edgemont kommen, steht der dortige Atomreaktor kurz vor der Kernschmelze. Amelia und ihr Vater versuchen verzweifelt, die Katastrophe zu verhindern. Als ihr Vater getötet wird, setzt Amelia alle Hoffnungen auf den früheren Reaktorangestellten Homer Stubbins, der sich aber seit dem Zombie-Ausbruch verschanzt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Z Nation
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© GO2 Z, LLC / The Global Asylum Inc. 2014