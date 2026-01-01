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Z Nation

Willkommen in der FU-Bar

FilmRiseStaffel 1Folge 7
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Folge 7: Willkommen in der FU-Bar

44 Min.Ab 16

Während das Team noch um Garnett trauert, erreicht es Kansas. Als der Truck eine Panne hat, trennen sich Mack und Addy von der Gruppe. Die anderen machen Halt an einer Bar. Die Überlebenden, auf die sie dort treffen, veranstalten einen eigenartigen Schießwettbewerb, den `10K' gewinnt. Währenddessen entdeckt Murphy, dass sein Speichel offensichtlich eine immunisierende Wirkung gegen den Zombie-Virus hat.

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