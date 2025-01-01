Z Nation
Folge 8: Zunami
44 Min.Ab 16
Gerade als die Überlebenden eine Stadt in Nebraska erreichen, taucht eine Horde von Zombies auf. Das Team versteckt sich in einem Leichenschauhaus. Währenddessen hat Citizen Z eine äußerst seltsame Begegnung. Eine Raumkapsel landet in der Nähe.
Genre:Drama, Action, Horror
16
Copyrights:© GO2 Z, LLC / The Global Asylum Inc. 2014