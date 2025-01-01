Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Z Nation

Doktor der Toten

FilmRiseStaffel 1Folge 13
Doktor der Toten

Doktor der TotenJetzt kostenlos streamen

Z Nation

Folge 13: Doktor der Toten

44 Min.Ab 16

Die Gruppe hat nun ein endgültiges Ziel: Citizen Z schickt sie nach Fort Collins in Colorado. Dort soll sie Dr. Merch treffen und ihr Murphy übergeben. Aber als die Gruppe das Medizinlabor betritt, ist es voller toter Zombies.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Z Nation
FilmRise
Z Nation

Z Nation

Alle 5 Staffeln und Folgen