Z Nation

Vollmetall-Zombie

FilmRiseStaffel 1Folge 4
Vollmetall-Zombie

Vollmetall-ZombieJetzt kostenlos streamen

Z Nation

Folge 4: Vollmetall-Zombie

44 Min.Ab 16

Citizen Z informiert die Überlebenden, dass sie sich an General McCandless wenden sollen, der sich auf einem Militärstützpunkt in McLane, Virginia, aufhält. Er könne ihnen helfen, per Hubschrauber nach Kalifornien zu kommen. Auf dem Weg dorthin wird die Gruppe von einem riesigen Zombie-Soldaten angegriffen, der durch eine Metalplatte gegen Kopfschüsse geschützt ist. Schließlich finden sie McCandless. Doch der General ist verrückt geworden.

