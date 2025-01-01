Z Nation
Folge 3: Philly-Schmaus
42 Min.Ab 16
In Philadelphia trifft das Team auf die Gruppe, vor der Cassandra geflohen ist. Sie erzählt den anderen, dass es sich um Kannibalen handelt. Sie hatte sich als Prostituierte ausgegeben, um auf diese Weise Opfer in eine Falle zu locken. Angeführt wird die Gruppe von einem Mann namens Tobias Campbell. Der will Cassandra unbedingt wiederhaben. Doch zunächst gelingt es den Menschenfressern, Addy zu entführen.
Genre:Drama, Action, Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© GO2 Z, LLC / The Global Asylum Inc. 2014