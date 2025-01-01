Z Nation
Folge 12: Murphys Gesetz
44 Min.Ab 16
Die Outlaws Zimmerman, Janice und Henry haben Murphy entführt. Sie wollen sich Murphys Immunität zunutze machen, um ein mit Zombies verseuchtes Drogenlager auszunehmen. Doch Murphy entdeckt, dass er paranormale Fähigkeiten besitzt und setzt diese gegen seine Kidnapper ein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Z Nation
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© GO2 Z, LLC / The Global Asylum Inc. 2014