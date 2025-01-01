Z Nation
Folge 4: Batch 47
44 Min.Ab 18
Murphy und Cassandra haben ein Labor in Minnesota gefunden. Dort versucht eine Gruppe Überlebender, ein pflanzliches Mittel gegen den Virus herzustellen. Allerdings hat sich in den Labors ein Zombie-Hybrid, halb Pflanze, halb Zombie, breitgemacht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Z Nation
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Horror
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© GO2 Z, LLC / The Global Asylum Inc. 2014