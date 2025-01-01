Z Nation
Folge 3: Zombie Straße
44 Min.Ab 18
Der Gruppe um Citizen Z ist es gelungen, Murphy zu finden. Als sie auf einen Konvoi treffen, der die Opfer des Atomangriffs in Sicherheit bringen will, schließen sie sich diesem an. Dann begegnet ihnen jedoch eine Horde der ultraschnellen Blasters.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Z Nation
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Horror
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© GO2 Z, LLC / The Global Asylum Inc. 2014