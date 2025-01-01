Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 11
Folge 11: Firmenrückzug

42 Min.Ab 18

Die Gruppe um Roberta trifft auf der Suche nach einem Unterschlupf auf Geschäftsleute, die sich in einem Hotel verschanzt haben. Deren Anführer Dr. Gideon Gould bringt die beiden Gruppen zusammen. Gemeinsam suchen sie nach verwertbaren Dingen.

