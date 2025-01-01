Z Nation
Folge 12: Party mit den Zeros
44 Min.Ab 16
Die Gruppe trifft nahe der mexikanischen Grenze eine Horde Zombies. Escorpion befreit sie aus der gefährlichen Situation und führt sie zu La Reina, der Königin des Todes. Diese stellt die Gruppe vor eine schwierige Wahl.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Z Nation
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© GO2 Z, LLC / The Global Asylum Inc. 2014