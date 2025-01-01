Zum Inhalt springenBarrierefrei
Z Nation

Party mit den Zeros

FilmRiseStaffel 2Folge 12
Party mit den Zeros

Party mit den ZerosJetzt kostenlos streamen

Z Nation

Folge 12: Party mit den Zeros

44 Min.Ab 16

Die Gruppe trifft nahe der mexikanischen Grenze eine Horde Zombies. Escorpion befreit sie aus der gefährlichen Situation und führt sie zu La Reina, der Königin des Todes. Diese stellt die Gruppe vor eine schwierige Wahl.

