Z Nation

FilmRiseStaffel 2Folge 15
Folge 15: Alle guten Dinge müssen zu einem Ende kommen

44 Min.Ab 18

Die Gruppe ist in Los Angeles auf der Suche nach dem mobilen CDC-Labor, dessen Koordinaten von Citizen Z übermittelt wurden. In Malibu befindet sich das Labor jedoch nicht in einem Gebäude, sondern in einem U-Boot.

FilmRise
