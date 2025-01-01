Zum Inhalt springenBarrierefrei
FilmRiseStaffel 2Folge 13
44 Min.Ab 18

Es stellt sich heraus, dass Dr. Kurians Gegenmittel statt zu helfen sogar schlimme Nebenwirkungen verursacht. Unterdessen wird Vasquez' Plan, Escorpion zu töten, vereitelt. Vasquez wird verhaftet und La Reina verurteilt ihn zum Tode.

