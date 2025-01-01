Z Nation
Folge 13: Adios, Muchachos
44 Min.Ab 18
Es stellt sich heraus, dass Dr. Kurians Gegenmittel statt zu helfen sogar schlimme Nebenwirkungen verursacht. Unterdessen wird Vasquez' Plan, Escorpion zu töten, vereitelt. Vasquez wird verhaftet und La Reina verurteilt ihn zum Tode.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Z Nation
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Horror
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© GO2 Z, LLC / The Global Asylum Inc. 2014