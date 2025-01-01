Zum Inhalt springenBarrierefrei
FilmRiseStaffel 2Folge 1
Der Murphy

Folge 1: Der Murphy

44 Min.Ab 18

Murphy hat die nuklearen Sprengköpfe gezündet. Infolgedessen trennt sich die Gruppe auf der Suche nach einem geschützten Ort. Citizen Z setzt derweil ein Kopfgeld auf Murphy aus und fährt mit Roberta, Doc, 10K und Addy nach Wyoming.

FilmRise
