Z Nation
Folge 1: Der Murphy
44 Min.Ab 18
Murphy hat die nuklearen Sprengköpfe gezündet. Infolgedessen trennt sich die Gruppe auf der Suche nach einem geschützten Ort. Citizen Z setzt derweil ein Kopfgeld auf Murphy aus und fährt mit Roberta, Doc, 10K und Addy nach Wyoming.
Genre:Drama, Action, Horror
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© GO2 Z, LLC / The Global Asylum Inc. 2014