Z Nation
Folge 2: Weißes Licht
43 Min.Ab 18
Nachdem Citizen Z ein Kopfgeld auf Murphy ausgesetzt hat, beginnt eine gnadenlose Jagd. Ob tot oder lebendig, seine Verfolger wollen den einzigen Überlebenden der Epidemie so schnell wie möglich finden. Die Gruppe muss sich etwas einfallen lassen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Z Nation
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Horror
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© GO2 Z, LLC / The Global Asylum Inc. 2014