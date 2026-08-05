ZIB 1 vom 05.08.2026Jetzt kostenlos streamen
ZEIT IM BILD 1
Folge 1207: ZIB 1 vom 05.08.2026
20 Min.Folge vom 05.08.2026
Großbrand im Föhrenwald bei St. Egyden | Hollerer: "Knochenarbeit" für die Feuerwehren | Dürre drückt Getreideernte deutlich | Bornemann: "Katastrophale Dürreschäden" | Regierung plant Erleichterungen für Hitzeschutz | Raketenangriffe fordern 17 Tote in Kiew | Großalarm durch Drohne am Flughafen Leipzig | Pfeifer: "Leipzig an Katastrophe knapp vorbeigeschrammt" | Debatte um Mattles Vorschlag zum Pensionsalter | Meldungen | Dürre legt historische Objekte frei | Jubel für Messiaen-Oper in Salzburg
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