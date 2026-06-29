ZEIT IM BILD 2
Folge 945: ZIB 2 vom 29.06.2026
28 Min.Folge vom 29.06.2026
Bundes-Staatsanwaltschaft soll Justiz unabhängiger machen | EU findet keine gemeinsame Linie bei Israel | EU-Kommissarin: "Keine Einigkeit unter den 27 Staaten" | Migrantenansturm auf Lampedusa ging zurück | Kurzmeldungen | Ländle-Geschäfte dürfen künftig auch sonntags öffnen | Wetter Hinweis der Redaktion: Die Langfassung des Interviews mit EU-Kommissarin Suica ist unter den Links zur Sendung verfügbar
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