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ZEIT IM BILD 2

ZIB 2 vom 29.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 945vom 29.06.2026
ZIB 2 vom 29.06.2026

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ZEIT IM BILD 2

Folge 945: ZIB 2 vom 29.06.2026

28 Min.Folge vom 29.06.2026

Bundes-Staatsanwaltschaft soll Justiz unabhängiger machen | EU findet keine gemeinsame Linie bei Israel | EU-Kommissarin: "Keine Einigkeit unter den 27 Staaten" | Migrantenansturm auf Lampedusa ging zurück | Kurzmeldungen | Ländle-Geschäfte dürfen künftig auch sonntags öffnen | Wetter Hinweis der Redaktion: Die Langfassung des Interviews mit EU-Kommissarin Suica ist unter den Links zur Sendung verfügbar

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