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ZEIT IM BILD 2

ZIB 2 vom 15.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 959vom 15.07.2026
ZIB 2 vom 15.07.2026

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ZEIT IM BILD 2

Folge 959: ZIB 2 vom 15.07.2026

26 Min.Folge vom 15.07.2026

Dreierkoalition ringt um Neuausrichtung der Wehrpflicht | Mitarbeiter erheben Vorwürfe gegen Wiener Marktamtschef | Anwältin Körber-Risak: "Nicht an die Medien gehen" | Türkei will Investoren aus Golfstaaten anlocken | Kurzmeldungen | Friseurbranche bricht der Nachwuchs weg | Forscher entdecken unbekannte Affenart im Kongobecken | England führt gegen Argentinien 1:0 | Wetter

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