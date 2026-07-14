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ZEIT IM BILD 2

ZIB 2 vom 14.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 958vom 14.07.2026
ZIB 2 vom 14.07.2026

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ZEIT IM BILD 2

Folge 958: ZIB 2 vom 14.07.2026

25 Min.Folge vom 14.07.2026

Aufgeflammter Irankrieg lässt Spritpreise wieder steigen | Magyar will Präsidenten mit Verfassungsänderung loswerden | Jurist Techet: "Magyar ist ein guter Populist" | Österreich profitiert von Aufrüstung in Europa | Kurzmeldungen | Tirol stoppt Ankauf von Kunstsammlung | Spanien führt 2:0 gegen Frankreich | Wetter | Vorschau auf "kreuz und quer" Hinweis der Redaktion: Die Langfassung des ZIB-2-Interviews mit Historiker Peter Techet ist unter den Links zu dieser Sendung abrufbar.

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