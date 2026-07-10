ZEIT IM BILD 2
Folge 955: ZIB 2 vom 10.07.2026
27 Min.Folge vom 10.07.2026
Fünf Tage Budget-Marathon im Parlament | Stainer-Hämmerle: "Vorrang hat das EU-Defizitverfahren" | Klimaanlagen: Regierung prüft einfachere Regeln | Hitzewelle setzt Südeuropa zu | Vospernik: Hitze "ist die neue Normalität" | Weiterer Häftlingstod wird untersucht | Meldungen | Wetter
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ZEIT IM BILD 2
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