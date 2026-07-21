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ZEIT IM BILD 2

ZIB 2 vom 21.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 964vom 21.07.2026
ZIB 2 vom 21.07.2026

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ZEIT IM BILD 2

Folge 964: ZIB 2 vom 21.07.2026

28 Min.Folge vom 21.07.2026

Ludwig stellt sich hinter WKO-Präsident Ruck | Görg (ÖVP): "Stimme nicht in Rücktrittsforderungen ein" | Syrer kritisiert mangelnde Hilfe nach Heimkehr | Daniel Ortega regiert Nicaragua mit eiserner Hand | OGH gibt Gewaltopfer recht | Kurzmeldungen | Schweizer bauen Tunnelsafe für Superreiche | Polizei ertappt Katze bei Drogenlieferung für Häftlinge | Wetter

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