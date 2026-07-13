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ZEIT IM BILD 2

ZIB 2 vom 13.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 957vom 13.07.2026
ZIB 2 vom 13.07.2026

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ZEIT IM BILD 2

Folge 957: ZIB 2 vom 13.07.2026

27 Min.Folge vom 13.07.2026

Minister Marterbauer macht Krebserkrankung öffentlich | NEOS-Gründer Dengler kritisiert Meinl-Reisinger | Zahl der Bürgermeisterinnen steigt nur langsam | Bürgermeisterin Wöss-Krall: "Zu wenig mutige Frauen" | 10 Jahre nach dem Putschversuch in der Türkei | Kurzmeldungen | Wetter | Vorschau auf "Kulturmontag" Hinweis der Redaktion: Die Langfassung des Interviews mit Bürgermeisterin Wöss-Krall ist unter den Links zu dieser Sendung abrufbar.

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